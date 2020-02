0 Facebook Tony Colombo risponde al consigliere Borrelli: “Ciao, ti voglio bene” Spettacolo 2 Febbraio 2020 15:05 Di redazione 2'

Tony Colombo ha risposto in modo ironico alle accuse che gli sono state fatte da Francesco Emilio Borrelli. Parole con cui si è divertito a prendere in giro uno dei suoi “nemici”. Il consigliere regionale del Verdi qualche giorno fa aveva pubblicato un’immagine in cui c’erano tutti gli spettacoli che il cantante neomelodico dovrà fare il prossimo 8 marzo.

Dal post Borrelli accusava Colombo di avere oltre 15 appuntamenti che non avrebbe fatturato, poiché la casa discografica che lo rappresenta, non sarebbe registrata alle Agenzia delle Entrate. Il consigliere aveva scritto: “Oltre 15 appuntamenti in una sola serata. Quanto incasserà Tony Colombo da questi eventi? Soprattutto gli importi che riceverà saranno fatturati o saranno incassati in nero? Inoltre sembra che la sua casa discografica, La CR Music, non sia neanche registrata all’agenzia dell’entrate. Che la Guardia di Finanza indaghi su tutto ciò“.

LEGGI ANCHE: LA RISPOSTA DI TINA RISPOLI SULLA CAMORRA

La risposta di Tony Colombo non è tardata ad arrivare, da una storia su Instagram, direttamente da Dubai dove si trova in vacanza, il cantante neomelodico ha tuonato: “Ho visto che Borrelli è un mio fan perché segue tutto quello che faccio. Non sarò l’unico che l’8 marzo farà 16 serate: ci saranno mille cantanti a Napoli che quella sera faranno 15-16 serate. Volevo ricordare che io fatturo a nome mio e non a nome di CR studio che è un acronimo di Colombo e Rispoli, è un logo d’amore. Ciao Borrelli, ti voglio bene”. Non è la prima volta che i due si battibeccano e sicuramente non sarà l’ultima.