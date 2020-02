0 Facebook Bufera al Grande Fratello Vip, tutti contro Serena Enardu: “Deve uscire” Spettacolo 2 Febbraio 2020 14:39 Di redazione 1'

Non è piaciuta al pubblico la scelta del programma di far entrare Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di riprovarci con Pago, aveva detto di essersi resa conto di quanto l’amasse e per questo motivo ha voluto provarci.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Serena Enardu, però, ha fatto storcere il naso a parecchie persone. Primo tra tutti Salvo che, squalificato dal programma qualche settimana fa, ha detto: “Ragazzi non avete capito una cosa, gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali e soprattutto del pubblico che aveva votato per tirarla fuori dalla casa quindi rassegnatevi. Mi spiace per Pago è un bravo ragazzo… Ma lei e lì solamente x il GF ..x popolarità e soprattutto denaro… stop.. improvvisamente gli è tornato l’amore”.

Accuse pesanti che probabilmente saranno riferite a Serena da Alfonso Signorini. La Enardu anche per il pubblico non sarebbe sincera e in tanti chiedono che sia fatta uscire dalla casa.