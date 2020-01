0 Facebook Morte Kobe Bryant, Vanessa parla per la prima volta: “Vogliamo ringraziare tutti voi” News 30 Gennaio 2020 11:26 Di redazione 4'

Vanessa Bryant ha deciso di parlare per la prima volta dopo il tragico incidente in elicottero in cui hanno perso la vita il marito, Kobe, la figlia, Gianna e altre sette persone. Da quel terribile episodio tutti gli occhi sono puntati sulla sua famiglia. La morte del campione dell’NBA ha devastato il mondo intero.

La moglie, con cui Kobe aveva avuto quattro figlie, di cui una è deceduta assieme al padre, fino a questo momento aveva preferito il silenzio. Straziata dal dolore, si è rifugiata nella sua intimità attorniata dalle persone che le vogliono bene. Ma tanto è stato l’affetto che il pubblico sta dimostrando a lei e alle sue figlie, che ha sentito l’esigenza di ringraziare tutti con un lungo post su Instagram.

Vanessa ha pubblicato un’immagine di tutta la famiglia al completo, con un lungo messaggio: “Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che hanno mostrato supporto e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli e della mia bella, dolce Gianna – una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, e una sorella straordinaria di Natalia, Bianka e Capri. Siamo devastati anche per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo intimamente il loro dolore. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore in questo momento. Mi conforto nel sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi che erano così profondamente amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli nella nostra vita. Vorrei che fossero qui con noi per sempre”.

LEGGI ANCHE: IL PATTO TRA KOBE E LA MOGLIE

Vanessa Bryant ha poi chiesto il rispetto della sua privacy e di quella delle figlie. Ha concluso il post dicendo che sarà difficile immaginare una vita senza Kobe e Gianna: “È impossibile immaginare la nostra vita senza di loro. Il nostro amore per loro è infinito. Ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di continuare ad andare avanti perché Kobe e la nostra bambina, Gigi, stanno brillando per illuminare la strada. Vorrei solo poterli abbracciare, baciarli“.

Il post di Vanessa Bryant