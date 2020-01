0 Facebook Elisabetta Gregoraci si confessa: “Dopo Briatore ho un grosso problema con gli uomini” Tv 30 Gennaio 2020 09:23 Di redazione 1'

Una confessione dolorosa, quella di Elisabetta Gregoraci, che torna a parlare del suo ex marito, Flavio Briatore. Conclusa da poco la relazione con Francesco Bettuzzi, la showgirl ammette che per gli uomini il confronto con mister Billionaire non è affatto semplice.

La Gregoraci si racconta al giornale Chi: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”, ammette.

Insomma, un po’ di amarezza nella vita sentimentale che viene però compensata dalle soddisfazioni che le dà la sua carriera: “Sono contenta del mio percorso, sono una che seleziona molto. Ho iniziato con la moda, sono tuttora testimonial di brand importanti, e ho portato al successo due programmi come Made in Sud, che ho condotto per nove anni, e Battiti Live, che è arrivato alla sua quarta edizione. Ho fatto anche cinema d’autore e penso che cinema e tv si completino”, conclude Elisabetta Gregoraci.