Morte Kobe Bryant, il patto che aveva con la moglie: "Mai salire su un elicottero assieme" 28 Gennaio 2020

Un amico della famiglia Bryant in un’intervista per il settimanale People ha svelato un patto che Kobe e la moglie Vanessa avrebbero fatto. “Mai salire su un elicottero assieme”, era questo l’accordo che il campione dell’NBA aveva trovato con la sua compagna.

Era stato Kobe a dichiarare in un’intervista nel 2018 che utilizzava molto l’elicottero per trascorrere più tempo con la propria famiglia. All’epoca aveva detto: “Una volta per colpa del traffico ho perso la recita scolastica di mia figlia“. La scelta di prendere così tanti elicotteri non piaceva alla moglie Vanessa e probabilmente per questo la coppia aveva fatto un patto.

“Dopo il ritiro dalla NBA nel 2016 il suo desiderio più grande era dedicarsi a moglie e figlie. Kobe era un papà molto attento e sperava in un futuro luminoso per le sue figlie“, queste le parole dell’amico, che raccontano di un padre presente e amorevole.