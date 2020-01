0 Facebook Prova a rubare cavi di rame, Simone muore a 32 anni: messaggi contro di lui Cronaca 30 Gennaio 2020 12:02 Di redazione 1'

Stava provando con altri due complici a portare via dei cavi di rame da una cabina Enel in via Pezzagrande ad Eboli. E’ morto così Simone Marsala, 32 anni, originario del comune in provincia di Salerno. Dovevano compiere un furto che poi si è trasformato in tragedia.

Proprio mentre provava a tirare i cavi, il contatto con il metallo gli ha provocato una scarica elettrica che l’ha ucciso immediatamente. Anche il complice che era con lui è rimasto gravemente ferito dalla scarica elettrica. Per il 32enne, invece, non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

I carabinieri della compagnia di Eboli hanno avviato un’indagine per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. Rintracciato subito il terzo complice, che si era dato alla fuga quando aveva compreso che qualcosa fosse andata storta. Intanto, non appena la notizia della morte di Simone si è diffusa, sui social si è sviluppata una vera e propria gogna mediatica. In tanti stanno attaccando la vittima, accusandola di essersela andata a cercare.