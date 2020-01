0 Facebook Alta tensione al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: “Qui finisce male” Spettacolo 18 Gennaio 2020 11:52 Di redazione 2'

Continua la polemica tra Fernanda Lessa e Antonella Elia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra le due concorrenti la discussione è cominciata a seguito di un chiarimento avvenuto durante l’ultima puntata in diretta, quando Alfonso Signorini ha provato a far chiarire la Lessa con Licia Nunez, che l’ex modella brasiliana aveva chiamato: “Lesbica“.

Se tra le due è arrivato il chiarimento, si è aperta però un’altra parentesi con Antonella Lia durante la diretta del venerdì sera. La show girl, infatti, non avrebbe digerito l’appellativo utilizzato dalla Lessa per descrivere la sua amica e commentando la vicenda con gli altri concorrenti, ha detto: “Sono schifata dall’ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore. Non si sa comportare in mezzo agli altri. Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo sessuale“.

LEGGI ANCHE: LE LACRIME DI ELISA DE PANICIS

Da queste parole si è scatenata la rabbia di Fernanda che si è giustificata spiegando di aver amato anche lei donne in passato: “Lesbica lo sono stata anche io, ho avuto delle donne“. La vicenda sembrava terminata, ma dopo la chiusura del collegamento Antonella e la Lessa hanno avuto un altro battibecco, questa volta con toni molto più aspri. L’Elia avrebbe attaccato l’ex modella brasiliana definendola un’ipocrita. Parole a cui Fernanda ha risposto senza mezzi termini: “Non sai un ca**o della mia vita, vai a ca**re!“.

E’ a questo punto che gli animi si sono scaldati e si è sfiorata la rissa, Antonella, infatti, riferendosi alla Lessa, ha detto: “Con questa finisce male“. La polemica, dunque, non accenna a finire e tra le due potrebbe avvenire un’altra lite. Staremo a vedere.