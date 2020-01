0 Facebook Bianca Guaccero: “Checco Zalone ci ha provato con me quando eravamo adolescenti” Spettacolo 18 Gennaio 2020 11:43 Di redazione 2'

Entrambi pugliesi, Bianca Guaccero e Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, si sono incontrati per la prima volta ai tempi del liceo. In base al racconto della famosa conduttrice ed attrice, i due si conobbero in un autogrill mentre lei si trovava in gita scolastica.

Checco aveva qualche anno più di lei quando si incrociarono nell’area di sosta negli anni ’90. Lei era li, in provincia di Bari, con amici e professori, lui era li con la sua classe del liceo di Conversano. Quando la vide non potè fare a meno di notarla. Bianca era già una bellissima ragazza. La Guaccero ha raccontato che lui la guardava in maniera insistente: “Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni Novanta. Pure loro stavano andando in gita. Io stavo parlando con le mie amiche, quando all’improvviso c’era questo ragazzo che mi guardava. Poi tirò fuori un manico di scopa, sorrise e cominciò ad usarlo come microfono, mimando la conduzione di “Colpo di fulmine”. Si atteggiò, convinto di fare colpo“.

La Guaccero, però, gli fece capire gentilmente di non essere riuscito nel suo intento. A distanza di anni i due sono diventati personaggi celebri della tv.

