Attesissima la puntata serale del Grande Fratello Vip, tante le cose di cui si è parlato e le decisioni che si sono prese. Prima tra tutte la questione delle frasi sessiste dette da Salvo Veneziano, che parlando con altri concorrenti della modella e influencer ha usato termini poco eleganti.

L’espulsione di Salvo era nell’aria, inevitabile che dopo aver utilizzato una simile espressione in un programma televisivo, potesse restare. Alfonso Signorini c’è andato giù pesante, spiegando che trova inammissibile il comportamento avuto anche dagli altri concorrenti che hanno sorriso alle sue affermazioni. Il direttore di Chi ha poi mostrato un video in cui l’opinione pubblica commentava quanto detto da Salvo. Ed è qui che Elisa non ha resistito ed è scoppiata a piangere, probabilmente ancora scossa per quanto accaduto.

Anche gli altri concorrenti sono intervenuti sulla vicenda, dopo che Pasquale Laricchia, Sergio Volpi e Patrick hanno spiegato a Signorini per quale motivo hanno riso alle frasi dette da Salvo, ha parlato Barbara Alberti, che ha detto: “Quella non è ammirazione, quello è un preludio allo stupro. È uno stupro verbale. I maschi sono ancora frustrati dalle belle ragazze. Si ammazza una donna al giorno, questo ancora accade. Stiamo pagando ancora molto cara la nostra emancipazione”.

Anche la De Panicis durante l’ultima puntata avrebbe rischiato l’eliminazione a causa di alcune oscenità dette durante la fascia protetta, ma la vicenda è passata in secondo piano, considerata la gravità delle parole di Salvo. Non sono mancate le polemiche sui social da parte di chi vorrebbe anche la modella fuori dalla casa. Per ora è in nomination, dunque, il pubblico potrebbe decidere di eliminarla. Staremo a vedere.