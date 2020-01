0 Facebook Dramma in ospedale, incinta al sesto mese, parto d’urgenza: muore prima lei e poi il bambino Cronaca 18 Gennaio 2020 12:13 Di redazione 1'

Era incinta al sesto mese, ricoverata in ospedale a causa di un diabete, dove sarebbe dovuta restare in osservazione per riuscire a portare a termine la gravidanza, ma purtroppo è stata colta improvvisamente da un arresto cardiaco. E’ avvenuto presso l’ospedale Civico di Palermo.

I medici hanno provato a rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Erano comunque riusciti a far nascere il bambino con un cesareo d’urgenza, portato in Terapia Intensiva Neonatale, dopo qualche ora il suo cuoricino ha smesso di battere. Sono morti entrambi, madre e figlio. La vittima si chiamava Rosalia Nuara.

La notizia della tragedia si è diffusa velocemente nel capoluogo siculo, sconvolgendo tutte le persone che conoscevano Rosalia. Tantissimi i messaggi che stanno circolando sui social da parte di chi la conosceva e non riesce a credere a questa disgrazia.