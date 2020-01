0 Facebook Omicidio Vincenzo Ruggiero, finita l’udienza. Guarente in aula: “Sono distrutto” Cronaca 16 Gennaio 2020 11:02 Di Martina Gaudino 2'

Si è appena conclusa l’udienza sull’omicidio di Vincenzo Ruggiero, il 25enne di Parete ucciso e fatto a pezzi il cui corpo fu ritrovato smembrato in un garage a Ponticelli. Questa mattina Ciro Guarente ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice. Per l’ex cuoco la Procura ha chiesto l’ergastolo. Il pg ha chiesto ai giudici di confermare il massimo della pena.

Come appreso da Voce di Napoli, alle 12.30 circa ci sarà la lettura della sentenza. Guarente ha reso una brevissima dichiarazione, solo qualche minuto in cui ha chiesto scusa, ha detto di essere distrutto e pentito. In aula presente l’avvocato della famiglia Ruggiero, Luca Cerchia, la criminologa Alessandra Sansone ed i legale del Guarente. Quest’ultimo ha tenuto una lunga arringa. Delusione per l’accusa in quanto si sperava, oggi, di riscire ad ottenere qualche notizia circa la testa di Vincenzo Ruggiero, mai ritrovata.

Fuori dall’aula, trattandosi di udienza a porta chiusa, i genitori di Vincenzo, papà Franco e mamma Maria, intervistata in esclusiva da Vocedinapoli.it. Presenti anche la mamma di Guarente e due sorelle.

Lo scorso 9 gennaio Guarente si presentò in aula con un grosso crocifisso al collo, questa volta si è mostrato “pulito”, privo di qualsivoglia accessorio.

Tra poco meno di due ore la sentenza.

