Potrebbe rischiare la squalifica Elisa De Panicis, l’influencer e concorrente del Grande Fratello Vip. La donna, infatti, dimenticando probabilmente la presenza delle telecamere, si è lasciata andare ad una frase piuttosto infelice alle 4 del pomeriggio, in fascia protetta.

Gli inquilini, per gioco, stanno girando in casa una specie di film. Zequila ha il ruolo di regista mentre la De Panicis e Aristide Malnati fanno i protagonisti. Lei, che nella scena fingeva di essere ubriaca, ha detto: “Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa“. In pochi minuti su Twitter si è scatenato il putiferio. Da una parte chi l’ha semplicemente condannata per la caduta di stile, dall’altra chi invece ne ha chiesto immediatamente l’espulsione.

La regia ha staccato l’audio troppo tardi, non appena Elisa ha concluso la frase spiacevole. Nelle prossime ore il Grande Fratello potrebbe decidere di prendere provvedimenti o, eventualmente, ritenere opportuna la squalifica immediata della concorrente.

