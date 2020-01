0 Facebook Polemica al Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis offende i napoletani News 15 Gennaio 2020 13:37 Di redazione 1'

Brutta pagina al Grande Fratello Vip con Elisa De Panicis che si è lasciata andare a un commento poco carino nei confronti dei napoletani. La modella e influencer mentre chiacchierava con altri concorrenti ha detto una frase che non è stata presa bene dal pubblico partenopeo.

“Lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona“, queste le parole della De Panicis . Una spiegazione secondo cui la lingua napoletana sarebbe cafona. E’ questo quello che hanno pensato subito i tanti napoletani che guardano il Grande Fratello Vip.

“Forse non sa che il dialetto napoletano è una lingua ricca di storia“, ha tuonato un utente sui social che si è sentito infastidito dalle parole della Della Panicis. La modella, che già era stata protagonista di un dissapore con Salvo Veneziano, con la frase detta torna a far parlare di sé, questa volta in modo negativo. Il commento, infatti, con molta probabilità farà nascere una lunga polemica e probabilmente della questione se ne parlerà anche in puntata. Staremo a vedere.