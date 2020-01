0 Facebook Grande Fratello, Adriana Volpe bacia Pago. La furia del marito Spettacolo 13 Gennaio 2020 13:57 Di redazione 2'

Iniziano i primi siparietti al Grande Fratello Vip. Protagonisti questa volta sono la conduttrice Adriana Volpe ed il cantante Pago che, giocando al famoso “Gioco della bottiglia” si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Un bacio che, come si può facilmente immaginare, non è andato molto a genio al marito della Volpe Roberto Parli che, sui social, ha scritto un post dal tono decisamente nervoso: “Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta,più che il gioco “obbligo e verità “ mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie !!Ps: giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???“.

Il marito della Volpe ce l’ha con Antonella Elia che, a quanto pare, è stata l’autrice del pegno da pagare così da costringere i due a baciarsi.

