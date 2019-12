0 Facebook Funerali a Melito per Lello Santagata, tantissimi amici per l’ultimo saluto al giovane calciatore Cronaca 31 Dicembre 2019 12:47 Di redazione 2'

Si stanno tenendo in questa tarda mattinata i funerali di Lello Santagata, il giovane di 18 anni morto a seguito di un intervento al cervello. Il ragazzo aveva un brutto tumore, avevano provato ad operarlo, ma purtroppo era finito in coma e non si è mai più risvegliato.

Così in questa ultima giornata dell’anno si è tenuta la cerimonia funebre nella chiesa centrale di Santa Maria delle Grazie. Il feretro è partito dal rione 219 di Melito, dove Lello abitava con la sua famiglia, ed è arrivato in chiesa intorno alle 13. La bara è stata accolta da un lungo applauso delle tante persone presenti. Non solo amici e parenti, ma anche dai tanti cittadini di Melito che sono rimasti affranti da questa tragica scomparsa. Lacrime e disperazione tra i parenti del ragazzo, che hanno ricevuto il calore di chi ha partecipato al funerale.

LEGGI ANCHE: IL MESSAGGIO DELLA LEGA DILETTANTI PER LELLO

Prima che il giovane morisse, in tanti avevano pregato affinché riuscisse a salvarsi, a riaprire gli occhi, ma purtroppo un triste destino attendeva il giovane Lello. Così oggi tutte le persone che gli volevano bene si sono unite per dargli l’ultimo saluto. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per la sua scomparsa.