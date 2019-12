0 Facebook Alessandro Siani parla di Belen Rodriguez nel suo spettacolo, la show girl lo ringrazia Spettacolo 31 Dicembre 2019 11:52 Di redazione 2'

Non è sfuggita la battuta di Alessandro Siani durante il suo primo evento televisivo come show man, andato in onda il 24 dicembre. Il comico, durante lo spettacolo Stasera Felicità, ha avuto qualche parola anche per Belen Rodriguez.

Non c’è da sorprendersi, il comico napoletano spesso prende di mira i personaggi noti, che diventano bersagli perfetti per le sue divertenti battute. Questa volta è toccato alla bella Belen, Siani, parlando di lei, ha detto: “Quella non finisce mai“. Riferendosi probabilmente alla bellezza mastodontica della show girl argentina. O anche al fatto che, nel pieno del suo successo, è praticamente una delle protagoniste del mondo dello spettacolo nostrano.

La battuta di Siani deve essere piaciuta a Belen che l’ha condivisa in una sua storia di Instagram, aggiungendo anche un cuoricino. Dovrà essersi molto divertita ad ascoltare le parole del comico napoletano. Ancor di più per lei che ha un compagno suo compaesano, dunque, sarà abituata all’ironia partenopea. Lo stesso Siani avrà apprezzato l’attestazione di stima della show girl argentina, che pubblicando sul suo profilo lo sketch in cui parla di lei, ha dato chiaramente la sua approvazione.