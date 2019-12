0 Facebook Giovanna da Brescia a Napoli per il Capodanno: “Che energia questa città” Napoli Città 31 Dicembre 2019 13:02 Di redazione 2'

Napoli quest’anno conferma il record di visitatori nel periodo delle feste natalizie. La città pullula di turisti in ogni zona, basta camminare per strada per rendersi conto di quante persone hanno scelto il capoluogo campano per una vacanza. Tra loro c’è Giovanna, 30 anni di Brescia, che è venuta nella città partenopea con alcune amiche per una settimana ed è rimasta piacevolmente stupita dalla bellezza e dall’energia della città.

“Che bella sorpresa Napoli – ci scrive Giovanna in una lettera – sono venuta per trascorrere qualche giornata di vacanza con le mie amiche e non mi sarei mai aspettata tutta questa vitalità, è una città che dà un’energia davvero bellissima. Probabilmente in queste giornate di festa ancora di più.

Trascorreremo il Capodanno in strada, perché si respira aria di festa ovunque, come accade nelle città spagnole. Decidere di trascorrere l’ultimo dell’anno al Sud è stata una scelta davvero giusta, possiamo camminare per strada, vedremo i fuochi sul lungomare, ci hanno detto che sono una vera meraviglia. Scrivo questa lettera con un pizzico di invidia nei confronti di chi ha la fortuna di vivere qui.

Avevo sentito spesso parlare di Napoli, molte volte male ma devo ammettere anche bene. Ora che l’ho visitata ho solo belle parole per questo luogo, tra due giorni tornerò a Brescia, ma posso dire che porterò la mia esperienza napoletana nel cuore“.