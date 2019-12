Lello non ce l’ha fatta, il 18enne Ã¨ deceduto in ospedale

0 Facebook Lello non ce l’ha fatta, il 18enne è deceduto in ospedale Il giovane calciatore di Melito è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Cronaca 30 Dicembre 2019 16:44 Di redazione 2'

Lello Santagata stava lottando tra la vita e la morte. Così come gli ha insegnato lo sport, Lello sapeva cosa vuol dire battersi come un leone. Ma il 18enne di Melito (località in provincia di Napoli) è deceduto dopo un lungo ricovero presso l’ospedale Cardarelli.

Lello è stato operato al cervello e da allora è in stato di coma. L’intera comunità militese si era stretta intorno al giovane e alla sua famiglia. Anche la cantante Nancy Coppola ha dato il suo contributo. A diventare virale sui social era stato un video pubblicato dalla madre.

La Signora Santagata aveva postato un video su Facebook che ha mostrato il figlio che canta la canzone “Io ci credo“. Poi il triste annuncio. “Purtroppo Lello non ce l’ha fatta. Un giovane ragazzo di 18 anni di Melito. Mi associo al dolore dei propri cari. Riposa in pace“, queste le parole di Nancy Coppola su Facebook.

IL POST SU FACEBOOK –

Invito tutti gli abitanti del rione 219 (MELITO) ad evitare di sparare fuochi d’artificio la notte del 31 dicembre in segno di rispetto e sostegno per nostro fratello/figlio/nipote Lello Santagata che abbiamo visto crescere.

Spero che quest’iniziativa sia ben gradita da parte di tutti poiché ciò che sta attraversando Lello potrebbe capitare a tutti noi.

Lello lo abbiamo visto crescere e ci auguriamo che ritorni al più presto a sorridere.

Un forte abbraccio alla sua famiglia.

Pregate.