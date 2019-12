0 Facebook Lello, il 18enne che lotta per la vita: il video da brividi pubblicato dalla madre Il giovane calciatore è in coma ricoverato in ospedale dopo una delicata operazione al cervello Cronaca 30 Dicembre 2019 16:21 Di redazione 2'

Lello Santagata sta lottando tra la vita e la morte. Così come gli ha insegnato lo sport, Lello sa cosa vuol dire battersi come un leone. Il 18enne di Melito (località in provincia di Napoli) è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli.

Lello è stato operato al cervello e da allora è in stato di coma. L’intera comunità militese si è stretta intorno al giovane e alla sua famiglia. Anche la cantante Nancy Coppola ha dato il suo contributo. A diventare virale sui social un video pubblicato dalla madre.

La Signora Santagata ha postato un video su Facebook che ha mostrato il figlio che canta la canzone “Io ci credo“. E noi ci crediamo tutti. Forza Lello.

IL POST SU FACEBOOK –

Invito tutti gli abitanti del rione 219 (MELITO) ad evitare di sparare fuochi d’artificio la notte del 31 dicembre in segno di rispetto e sostegno per nostro fratello/figlio/nipote Lello Santagata che abbiamo visto crescere.

Spero che quest’iniziativa sia ben gradita da parte di tutti poiché ciò che sta attraversando Lello potrebbe capitare a tutti noi.

Lello lo abbiamo visto crescere e ci auguriamo che ritorni al più presto a sorridere.

Un forte abbraccio alla sua famiglia.

Pregate.