0 Facebook Maltempo, Campania in ginocchio

De Luca: “Segnaleremo lo stato di calamità” La conta dei danni già nelle prime ore di questa mattina. Il vento non accenna a placarsi Napoli Città 22 Dicembre 2019 18:00 Di redazione 5'

Dopo le ore di maltempo che si sono abbattute sulla Campania nella giornata di ieri, oggi la bufera di vento ha causato anni enormi in tutta la regione.

Crollati alberi e cartelloni pubblicitari, distrutte persino vetrate di portoni, danneggiate alcune auto parcheggiate nella notte al di sotto di alberi o costoni.

Tragedia ad Agnano, morto un uomo

Mohamed Boulhaziz, operatore all’ippodromo di Agnano, e’ morto questa mattina. Stava lavorando all’interno dell’ippodromo, quando, intorno alle 6 e 50, a causa del maltempo e il forte vento un albero gli e’ caduto in testa. Inutile la corsa all’ospedale San Paolo. Il decesso, mentre era ancora in corso la tac. La vittima, un commerciante di 62 anni, era originaria del Marocco, ma risiedeva a Maddaloni nel Casertano.

Caserta: cadono alberi in centro e straripa il Volturno

Emergenza maltempo nel casertano. Il vento forte non sta dando tregua in queste ore, ha provocato la caduta di diversi alberi, uno è precipitato lungo viale Vittorio Veneto, in centro a Caserta , nei pressi della stazione e dell’ex Hotel Jolly. A Capua il fiume Volturno è straripato in diverse zone. Danni si sono registrati a Francolise dove la protezione civile sta ancora prestando aiutato alla popolazione della frazione Ciamprisco e dove sono state evacuate alcune abitazioni.

De Luca: “Chiederemo lo stato di calamità”

“Dopo San Martino Valle Caudina, siamo stati in Costiera Amalfitana, e in particolare nel tratto tra Vietri e Capo d’Orso. Con il Sindaco di Cetara abbiamo effettuato diversi sopralluoghi, dal luogo della frana che ha bloccato ieri i collegamenti alle porte del Comune costiero, fino alla parte alta del paese dove si e’ verificato un altro importante evento franoso”. E’ quanto fa sapere, attraverso i social, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca annunciando che segnalera’ al governo lo stato di calamita’ per i gravi danni segnalati in tutta la Regione. “Situazione molto delicata per Cetara, dove in particolare occorre intervenire subito sulla viabilita’ della statale. Vi sono inoltre decine di micro-frane da monitorare, occorrono interventi di somma urgenza dopo le opportune verifiche, e quindi lavori di consolidamento sulla parte alta di Cetara. Rimane la storica fragilita’ del territorio, per la quale occorre un piano di riassetto idrogeologico complessivo con investimenti molto importanti”, aggiunge De Luca. A giudizio del presidente della Regione Campania si tratta di “una complessita’ che deve essere affrontata e condivisa dalla Regione Campania con i fondi europei, e dai ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture. Intanto segnaleremo subito al Governo lo stato di calamita’ che ha colpito l’intera Campania, con danni enormi all’economia, all’agricoltura, al turismo nel caso specifico della Costiera, anche e soprattutto in questo periodo festivo”.

Tromba d’aria a Pozzuoli

Una tromba d’aria che ha interessato l’intera area flegrea alle prime ore del mattino ha provocato la caduta di una quindicina di alberi d’alto fusto e di numerosi cartelloni pubblicitari. Le situazioni piu’ critiche a Pozzuoli alta dove un albero di alto fusto di un parco privato, lungo via Terracciano, e’ stato sradicato dal forte vento e si e’ abbattuto sulla rampa di accesso dell’ASL Napoli1 dove c’e’ l’ufficio del medico di guardia. Distrutta un’auto che vi era parcheggiata ed interdetto il passaggio veicolare e pedonale all’ufficio. Attivato per l’utenza un ingresso di servizio. Sul posto i tecnici del comune ed i Vigili del Fuoco.

Alberi crollati anche sulla statale Domitiana, in via Campi Flegrei, e nei viali del quartiere di Monterusciello. Non si lamentano danni a persone. La circolazione veicolare e’ garantita con limitazione di velocita’. Problemi anche a Licola, nei pressi del depuratore, dove la circolazione stradale e’ ostruita dai blocchi divisori del rondeau e dalla caduta dei cartelloni. Sul posto squadre della Protezione civile e polizia municipale.

Zone colpite dal maltempo

La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività inviando tecnici e volontari nelle numerose aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Criticità interessano particolarmente la Costiera Amalfitana. Una frana ha provocato disagi in via della Repubblica, in corrispondenza del costone al di sotto del comune di Ravello; al momento, non vengono segnalati feriti o danni, ma i vigili del fuoco stanno provvedendo a fare evacuare i cittadini della zona.

A Scala e Atrani si monitorano costantemente le condizioni del torrente Dragone, e il sindaco, Luciano De Rosa, ha firmato un’ordinanza per invitare i cittadini a non sostare nei piani bassi degli edifici, liberando via dei Dogi in via precauzionale. A Minori, Amalfi, Cetara dove la situazione è critica per una esondazione che sta interessando il centro cittadino. In prefettura a Salerno è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi al quale prenderà parte anche il vicepresidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola insieme alla Protezione civile della Regione Campania. I collegamenti con la Costiera sono già compromessi dalla frana della settimana scorsa a Maiori.

Maltempo a Capri, il video

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook