Maltempo in Campania, crolla un ponte pedonale sul fiume Sarno Nessun ferito. Sul posto la Protezione Civile e i Vigili del fuoco Meteo 21 Dicembre 2019 12:32

Il maltempo che si è abbattuto sulla regione Campania ha provocato diversi disagi e gravi danni nell’area Nord di Napoli e nell’area del fiume Sarno nei pressi di Castellammare di Stabia. Nel giuglianese è esondato il Lago Patria.

Strade del tutto allagate e allarme lanciato dalla protezione Civile che insieme al servizio operativo della regione Campania è intervenuta con i propri mezzi sul posto. Per quanto riguarda il Sarno è rollato un ponte pedonale nel fiume.

Per fortuna non c’è stato nessun ferito. Sul posto si è recato il Genio Civile su coordinamento della Protezione Civile. Il ponte è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Ieri è stata diramata l’allerta meteo di colore arancione.