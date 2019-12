0 Facebook Temporale si abbatte sulla Campania, esonda il Lago Patria: scatta l’allarme della Protezione Civile Le dichiarazioni del sindaco di Giugliano Meteo 21 Dicembre 2019 11:30 Di redazione 2'

Il maltempo previsto dai metereologi e l’allerta arancione diramata ieri dalla Protezione Civile hanno già avuto, purtroppo, un grave riscontro. Nell’area Nord di Napoli, nel giuglianese verso l’area domizia, è esondato il Lago Patria.

Le strade della zona sono risultate tutte allagate e da questa mattina è scattato il panico. Come riportato da Il Mattino, la Protezione Civile è in allarme e sta monitorando il da farsi pronta ad intervenire in caso di emergenza.

“Ieri ho chiesto l’intervento delle squadre della Protezione Civile Regionale e uomini e mezzi di Sma Campania si apprestano ad intervenire per riaprire la foce, insabbiata dalle mareggiate. Contiamo entro oggi di poter ripristinare il collegamento col mare, in modo da far scendere il livello delle acque“, ha detto il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello.

IL COMUNICATO DELLA REGIONE CAMPANIA –

Dalle prime ore di questa mattina una squadra di operai della Sma Campania, coordinata dalla dirigente della Protezione civile dott.ssa Claudia Campobasso, sta lavorando per liberare la foce del Lago Patria dalla sabbia e dai detriti che si sono accumulati a causa delle condizioni del mare ed impediscono il regolare scorrimento dell’acqua causando fenomeni di esondazione.

Con impiego di personale e mezzi d’opera si sta intervenendo, nonostante la pioggia battente e la forte mareggiata, rapidamente per eliminare il canale da qualsiasi ostacolo.

«Un lavoro impegnativo per ripristinare le idonee condizioni di deflusso e riportare il livelli idrici al di sotto della soglia di guardia», così ha dichiarato l’amministratore unico di Sma Campania ing. Giuseppe Esposito.