Ischia, ritrovato un corpo nel fango dell'Epomeo: "Lo stanno estraendo", Mariateresa era l'ultima dispersa

A quanto pare un corpo sarebbe stato ritrovato nel fango dell’Epomeo. Si dovrebbe trattare di Mariateresa Arcamone, 31 anni, l’ultima dispersa della tragedia, di quella spaventosa frana a Casamicciola che ha fatto 12vittime. Dopo 11 giorni dalla frana, le condizioni del corpo sono delicate. Servirà il riconoscimento con i Carabinieri in Ospedale. Con il ritrovamento della dodicesima vittima si chiude il drammatico bilancio.

Frana a Ischia, ritrovata l’ultima dispersa: e Mariateresa Arcamone

La notizia è stata riportata da Il Dispari, ma al momento non ci sono certezze. Lavorava in un bar di Forio e tutte le mattine si svegliava presto per arrivare in quel luogo dove tutti dicono che ormai non c’è più il suo sorriso. Il fidanzato, che fa il marinaio per cui non era sull’isola al momento della tragedia, ha scavato a mani nude per ritrovarla. In quella frana ha perso la sorella, il nipote di 22 giorni e il cognato.

Le amiche del cuore di Mariateresa hanno dichiarato a Repubblica: “Ritrovatela, viviamo un incubo a ogni calar del sole”. A partire dalla giornata di domani, alle ore 11,00 ci saranno i funerali delle vittime. Presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Lacco Ameno si svolgeranno i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Venerdì l’ultimo saluto a Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella e il piccolo Giovan Giuseppe in chiesa già da giovedì sera.. Sabato al buon pastore i funerali della famiglia Monti e di Nina. La camera ardente sarà attiva dalle 19.00 di giovedì sera.