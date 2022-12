0 Facebook Panico a Napoli, si apre una voragine in strada: auto viene inghiottita Cronaca 6 Dicembre 2022 15:39 Di redazione 1'

Lo scotto del maltempo. A Napoli, al Rione Alto, si è aperta una voragine che ha quasi inghiottito un’auto. A mostrare le immagini è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli su segnalazione di alcuni residenti.

Siamo in via Bernardo Cavallino, si è aperta una voragine in strada per via delle forti piogge che si sono abbattute su Napoli tra sabato e domenica notte. Come mostrano le immagini, un’auto – una Fiat Punto – è stata letteralmente inghiottita, per fortuna nessuno si è fatto male.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’increscioso accaduto: “Spesso tali incidenti hanno provocato grossi danni anche a persone, questa volta si è evitata la tragedia per fortuna. Abbiamo chiesto al Comune se siano stati già avviati i lavori di manutenzione e di ripristino del manto stradale, chiedendo di accelerare i tempi“.

