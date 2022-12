0 Facebook Ischia, ritrovata l’auto dell’ultima dispersa, le amiche di Mariateresa: “Un incubo a ogni calar del sole” Cronaca 3 Dicembre 2022 18:25 Di Fabiana Coppola 1'

E’ stata ritrovata oggi, sul tetto di una casa, l’auto di Mariateresa Arcamone, 31 anni. Il fango ha inghiottito le case di via Celario, a Casamicciola, e tra le vittime resta ancora una dispersa.

La giovane 31enne non è ancora stata ritrovata. Lavorava in un bar di Forio e tutte le mattine si svegliava presto per arrivare in quel luogo dove tutti dicono che ormai non c’è più il suo sorriso. Mariateresa era fidanzata e il suo fidanzato faceva il marinaio per cui non era sull’isola al momento della tragedia. In molti hanno detto che, non appena approdato sull’isola verde, ha iniziato a scavare anche Amani nude per ritrovare la sua amata. In quella frana ha perso la sorella, il nipote di 22 giorni e il cognato.

Le amiche del cuore di Mariateresa hanno dichiarato a Repubblica: “Ritrovatela, viviamo un incubo a ogni calar del sole”. Il ritrovamento dell’ultima dispersa sarà come la chiusura di un capitolo drammatico per Ischia.