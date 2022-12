0 Facebook Christmas Village, a Napoli arriva Babbo Natale, ma le polemiche non mancano:”Un pacco” Napoli Città 3 Dicembre 2022 18:35 Di redazione 1'

Polemiche anche per il Christmas Village della Mostra d’Oltremare, inaugurato lo scorso giovedì 1 dicembre a Napoli. Gli utenti, che hanno commentato in maniera negativa la magia di “Cadeaux al Castello al Castello di Limatola”, adesso si scagliano contro questo villaggio natalizio.

Diversi video pubblicati su Tik Tok infatti hanno tra i commenti le stesse lamentele. In molti dicono che il prezzo da pagare per entrare, ovvero 15 euro gli adulti e 11 i bambini, sia davvero elevato. Una famiglia insomma spenderebbe cifre altissime per entrar ee passare una giornata all’interno del villaggio natalizio. Ma chi avrà ragione? Il prezzo è onesto?

C’è anche qualche utente che ironizza e scrive: ” 15 euro per quattro bancarelle, vado a San Gregorio armeno non pago niente e mangio anche una pizza fritta”. E voi che ne pensate?