Polemiche al castello di Limatola: "Non ci andate assolutamente. Solo una marmaglia di gente" Eventi 2 Dicembre 2022

Il Castello di Limatola è una delle mete più ambite in Campania durante le festività pre-natalize. Cadeaux al Castello è pronto a portare atmosfere natalizia che consentiranno di scoprire nel piccolo pese sannita un breve assaggio del mese di dicembre. E’ l’ottava edizione dei mercatini che, anche per questa volta come di consueto, si terranno fino all’11 dicembre.

Polemiche al Castello di Limatola: su Tik Tok i video di protesta

Il Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento, si trova nei pressi di Caserta. Si tratta di un evento che si tiene nel piccolo borgo sannita infatti è un’esperienza che ricca di mercatini natalizi, proposte alimentari tipiche del luogo. Tantissimi eventi e avvenimenti. Un castello trasformato in un luogo d’incanto con casette ricche di prodotti artigianali del luogo, luminarie, canti gospel e per quest’anno anche una meravigliosa ruota panoramica.

Tutto questo però è stato polemizzato dagli utenti che su Tik Tok hanno scritto tantissimi commenti negativi sul famoso Castello. Diversi i video degli utenti che hanno chiaramente scritto di non andare a Limatola perché è una follia. Il motivo? Tantissima gente, tanti soldi spesi e nulla di che.