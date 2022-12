0 Facebook La mamma di Belen sui fidanzati delle figlie: “Tutti quelli che le hanno lasciate poi l’hanno fatto” Spettacolo 3 Dicembre 2022 19:16 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti a Casa Chi. E qui l’ex ciclista fa una rilevazione importante su Veronica Cozzani, la mamma delle Rodriguez.

Sulle nozze imminenti i due hanno detto in merito alle famiglie: “Non è colpa mia se mio padre ha molti fratelli e sorelle” (per la precisione dodici). Lo stress da matrimonio forse inizia già a farsi sentire, anche perché come ha sottolineato Cecilia non sarà “solo per pochi intimi” poi la frecciatina ad Antonino: Lui ha detto che l’amore della sua vita è la figlia e che non si vuole perdere in altre storie, questo io ho capito che ha detto”, dice Cecilia. E Ignazio aggiunge: “Però mi è parso di capire che sotto le coperte è difficile tirarsi indietro”. Sui voti a letto? “È stato molto obiettivo perché Belen è un 10, ma anche un 15, ma questo non vuol dire essere innamorati. Certo lei è la più bella del mondo e ha ragione. E poi possiamo dire che le Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile”.

A questo punto Ignazio Moser dichiara su Veronica Cozzani: “A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi'”.