La serata speciale di Belen Rodriguez senza Stefano De Martino, lui in diretta lei super elegante Spettacolo 2 Dicembre 2022

Belen Rodriguez e Stefano De Martino trascorrono molto tempo lontani. Gli impegni lavorativi in diverse città li tengono separati anche per diversi gironi. Lo show man partenopeo è impegnato con il programma Bar Stella, che si gira negli studi Rai di Napoli, mentre la bella argentina ha l’appuntamento settimanale con Le Iene a Milano.

La serata di Belen Rodriguez senza Stefano De Martino

A questo si aggiungono poi gli altri impegni legati ai vari brand di cui è fondatrice, così come le campagne pubblicitarie di cui Belen è testimone. Ma Stefano e la bella argentina sono più innamorati che mai e la distanza diventa un’occasione per godersi al massimo i momenti che trascorrono assieme. Poi la show girl quando può lo raggiunge a Napoli dove l’ex ballerino di Amici ha una meravigliosa casa in fitto a Marechiaro. Come, infatti, è accaduto lo scorso weekend quando Belen è stata con i figli nella città partenopea.

Adesso, però, sono di nuovo separati e Belen ha partecipato a una serata di gala organizzata da Dodo, brand di gioielli di cui è testimone. La Rodriguez si è presentata con un outfit super elegante e sexy, ha indossato un meraviglioso abito nero con lustrini sull’orlo. Aderente quanto basta da far intravedere la sua perfetta forma fisica. La show girl si è divertita a ballare con alcuni amici e poi ha partecipato alla cena.

