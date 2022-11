0 Facebook Belen Rodriguez mamma ‘disperata’, il video di Santi e Luna scatena i commenti: “E’ proprio una tempesta” Spettacolo 30 Novembre 2022 16:22 Di redazione 2'

Belen Rodriguez oltre ad essere una conduttrice affermata, un’imprenditrice e una modella, è anche una mamma. E’ vero avrà le sue fortune: aiuti in casa, baby sitter e i genitori spesso presenti con i figli, ma resta una mamma molto presente che lavora. L’amore dell’argentina per il suoi bambini è immenso e traspare in ogni suo post e in diverse occasioni in cui condivide la sua vita nelle stories su Instagram.

Belen Rodriguez mostra i video dei figli: insieme sono una forza

La vita da mamma è sempre molto particolare. Si alternano momenti di disperazione a momenti di gioia, ma non possiamo affatto credere che una vip non abbia le stesse problematiche di qualsiasi altra donna. Anche recentemente in un’intervista a Verissmo, l’ex ballerina Lorella Boccia parlava delle complicanze della maternità. Insomma saranno anche donne fortunate, ma hanno comunque una vita piena di impegni e dei bambini da crescere con amore.

Belen, da poco tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino, passa molto del suo tempo libero con i figli e non abbiamo dubbi sul fatto che la qualità spesso sia migliore della quantità. Soprattutto quando lei non c’è per lavoro, spesso la mamma, Veronica Cozzani, si prende cura dei figli. E’ proprio di nonna Veronica l’ultimo video dei due bambini che giocano. Anche se hanno una grande differenza di età i due bambini hanno un grandissimo feeling. Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino ha 9 anni e Luna Marì, che ne ha poco più di uno, è nata invece dalla relazione con Antonino Spinalbese. Nel postare il filmato della mamma Belen manifesta il suo sentimento nei confronti della secondogenita che definisce “Tempesta”.