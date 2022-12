0 Facebook Si tiene a un palo e sopravvive alla frana, peggiorano le condizioni di Peppe l’idraulico: “Grave problema respiratorio” Cronaca 2 Dicembre 2022 20:27 Di redazione 2'

Si è salvato dalla valanga di fango tenendosi aggrappato a un palo. Così Giovangiuseppe Di Massa, conosciuto come ‘Giuseppe l’idraulico, è riuscito a sopravvivere al disastro. Lo scorso sabato una frana caduta dal monte Epomeo si è abbattuta su Casamicciola, isola d’Ischia.

Al momento il tragico bilancio della vicenda ha visto contare undici vittime e una persona dispersa. E poi c’è Peppe che con forza e speranza è rimasto vivo nonostanteIl fenomeno naturale. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Alcune gravi complicazioni hanno costretto i medici a ricoverare Peppe in terapia intensiva. Intanto sono cominciate, nella zona colpita dalla frana di fango, le operazioni di evacuazione per le persone ora sfollate. Così come continuano le attività di soccorso e messa in sicurezza.

La nota dell’ospedale Cardarelli

“In merito alle condizioni del paziente trasferito da Ischia al Cardarelli di Napoli lo scorso sabato 26 novembre, travolto dalla frana di Casamicciola, l’ospedale comunica il permanere della prognosi riservata. La grave problematica respiratoria intervenuta a seguito dell’inalazione di fanghi e acqua da parte del superstite appare permanere.

Nelle ultime ore la situazione non è evoluta positivamente ma, viceversa, si è presentata con maggiore complessità. Il nuovo quadro clinico ha indotto i sanitari del Cardarelli a trasferire il paziente dal reparto Trauma Center – deputato alla prima gestione dei traumatizzati nella fase critica – alla terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza“.