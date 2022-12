0 Facebook Mamma lascia morire la figlia di 5 anni, la seppellisce e la mette in un comodino News 2 Dicembre 2022 17:54 Di redazione 1'

Un fatto macabro è avvenuto in questa famiglia dove una mamma ha fatto morire la figlia di 5 anni e poi ha seppellito il suo corpo in un blocco di cemento e usato come comodino.

La donna, Vanessa Alejandra Mansilla, 27 anni di Buenos Aires, , non si sarebbe presa cura della figlia, avrebbe messo il corpo nel cemento e poi in una cassa di legno subito dopo la sua morte. La piccola sarebbe deceduta per cause naturali, ma perché avendo problemi di salute, non era stata sufficientemente curata dalla mamma, come riporta il The Mirror. La 27enne ha dichiarato alla polizia che la piccola è morta per un’infezione respiratoria.

La famiglia ha poi accusato la donna di non essersi presa cura della piccolina lasciandola in condizioni igieniche al limite e badando solo agli altri due figli sani di 7 e 3 anni. La piccola, che aveva avuto una tracheotomia e quindi aveva un sondino nasogastrico, ha avuto difficoltà a respirare, ma la mamma invece di aiutarla ha aspettato che morisse per poi occultare il cadavere.