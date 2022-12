0 Facebook Federico Fashion Style rivela la verità: “Sono omosessuale? Lo ammetto, posso amare chi voglio” Spettacolo 2 Dicembre 2022 14:11 Di redazione 2'

Federico Fashion Style, dopo le parole di ostilità contro l’ex compagna Letizia Porcu, ha ammesso le sue preferenze. Il parrucchiere di Real Time e la compagna si sono detti addio dopo tanti anni insieme e una figlia, la piccola Sophie Maelle, di 5 anni. Sono diversi i rumors sulla vita parallela dell’ex hairstylist.

Soprattutto Alessandro Rosica, ovvero Investigatore social, ha parlato della relazione di Federico Lauri con un uomo di Napoli, perché “a Napoli ci sono i boni”. A Nuovo, alla domanda del giornalista, che gli chiede se si sia fidanzato con un ragazzo, controbatte: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”. In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera”.

Solo un anno fa intanto, ospite da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, aveva detto: “Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere”.