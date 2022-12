0 Facebook Dramma nel Salernitano, si sente male in palestra: Peppe Esposito muore 67 anni News 2 Dicembre 2022 13:46 Di redazione 1'

Malore fatale in palestra. Un uomo di 67 anni, originario di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, è deceduto dopo essersi sentito male in una struttura.

Peppe Esposito muore a 67 anni in palestra dopo un malore

Si chiamava Peppe Esposito ed era un appassionato del mondo del fitness. Si trovava a Bogotà in Colombia dove si era trasferito da tempo e insegnava in una scuola. Mentre si stava allenando, si è sentito male. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto ma, secondo quanto riporta Il Mattino, non c’è stato nulla da fare. L’uomo tra qualche giorno sarebbe rientrato in Italia per raggiungere la famiglia e trascorrere il Natale con i suoi cari.

Purtroppo, però, un malore fatale l’ha portato via per sempre. Sembrerebbe che a ucciderlo possa essere stato un arresto cardiocircolatorio. La notizia della morte di Peppe Esposito si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 67enne.