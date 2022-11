0 Facebook Federico Fashion Style nella bufera: “Stava con un altro uomo, a Napoli era sempre, tutti sanno” Spettacolo 29 Novembre 2022 22:06 Di redazione 2'

Federico Fashion Style è finito di nuovo al centro dell’attenzione dopo la separazione dalla compagna, Letizia Porcu, nonché mamma di sua figlia Sophie. Il noto parrucchiere dei vip non solo è in guerra con la donna che pare gli abbia vietato di chiamare la figlia quando vuole, ma è anche stato attaccato da un noto investigatore social.

Federico Lauri, diventato famoso su Real Time con il programma Il salone delle meraviglie, ha avuto una figlia dalla compagna Letizia Porcu. Dopo la notizia dell’addio però Federico ha raccontato a Verissimo di esser stato lasciato dalla sera alla mattina. Notizia che per Alessandro Rosica, noto gossipparo social, sono assolutamente false. Secondo il noto investigatore social sostiene la relazione tra i due è giunta al capolinea a causa della doppia vita che Federico Fashion Style farebbe e in particolare per la sua relazione con un altro uomo.

A queste accuse Federico ha risposto via Instagram: “Non ho vite parallele. Sappi che non ho nulla da temere e tu pagherai in sede giudiziaria. Trovati un buon avvocato e a presto…Io non merito questo. Io ho dato sempre amore alla mia famiglia specialmente a mia figlia”.

Alessandro Rosica però ha risposto con una lunga diretta: “Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico. Era più amicizia che altro tra loro. Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono. Io non voglio male a Federico, però lui ha attaccato me e Letizia. Davvero non ce l’ho con lui, ma non deve farmi passare per bugiardo“.