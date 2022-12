0 Facebook Secondigliano, un ‘Mi piace’ scatena l’aggressione: 13enne invalida picchiata dal branco Cronaca 2 Dicembre 2022 14:27 Di redazione 2'

Vergogna a Napoli: mette un ‘Mi piace‘ ad un ragazzo conteso dalla rivale in amore e viene aggredita dal branco. La vittima è una ragazzina invalida di 13 anni. L’intera scena è stata tristemente ripresa sui cellulari e condivisa su Whatsapp.

Un ‘Mi piace’ scatena l’aggressione: 13enne invalida picchiata dal branco: il racconto

Siamo nel quartiere di Secondigliano, a diffondere la notizia è Pino Grazioli dopo esser stato contattato dalla madre della ragazza e dal suo compagno che hanno sporto denuncia.

La giovane veniva contattata ripetutamente da tre amiche con lo scopo di vedersi. All’incontro si presentano in 5 e decidono di portare la ragazzina in uno spiazzale dove arrivano altre due ragazze in compagnia di un ragazzo.

Una delle ultime arrivate – come raccontato dal consigliere regionale Francesco Borrelli sui suoi canali social – accusa la 13enne del ‘Mi piace’ ad un ragazzo a cui lei faceva la corte. Ecco scatenarsi l’aggressione. La 13enne viene afferrata per i capelli, finisce a terra e presa a calci. L’arrivo di una residente evita il peggio: la prende e la porta in salvo lontano dai bulli.

Il video condiviso su Whatsapp

L’intera aggressione è stata filmata e condivisa su Whatsapp. Il tutore della 13enne ha raccontato la paura e il timore di questi giorni: “Lei ora non vuole nemmeno più andare a scuola, ha paura. Anche io temo per la mia incolumità dopo le denunce. Quel video non riesco neanche a vederlo, mi fa malissimo. Potevano ucciderla”.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha commentato così l’assurda vicenda: “Ci aspettiamo che tutti i protagonisti di questa inaudita violenza vengano presi e condannati in maniera esemplare, dato che la ragazza ha riconosciuto ed identificato tutti i suoi aggressori. La violenza oggi è scatenata dai i più futili motivi e viene usata per umiliare i più deboli“.

IL VIDEO SUI SOCIAL