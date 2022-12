0 Facebook Meteo, in arrivo la tempesta artica del ponte dell’Immacolata: “Gelo, piogge e venti forti per il weekend” Cronaca 1 Dicembre 2022 21:40 Di redazione 1'

E’ in arrivo una nuova ondata di maltempo che porterà temperature rigide a dicembre con frequente precipitazioni nevose. Si tratta di una nuova ondata di maltempo che colpirà anche la Campania.

Piogge, temperature basse e venti forti rappresenteranno questa ondata artica che metterà in ginocchio il paese. Un anticipo del rigido inverno che probabilmente arriverà a breve. Durante questo weekend sono previste piogge, soprattutto per la giornata di domenica 4 dicembre. Per il Ponte dell’Immacolata potrebbe invece si prospettano frequenti ondate di freddo dall’Artico con neve anche in pianura, come rivela 3bmeteo.

Insomma i prossimi due weekend saranno all’insegna del freddo e del maltempo.