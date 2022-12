0 Facebook Salerno, schianto contro lo spartitraffico: è morto Domenico, aveva 32 anni News 1 Dicembre 2022 18:42 Di redazione 1'

Viaggiava in sella alla sua motocicletta in in via Torrione, nei pressi del Grand Hotel Salerno. Domenico Santucci, 32 anni, ha all’improvviso perso il controllo del ciclomotore che ha sbandato andando a sbattere contro lo spartitraffico.

L’impatto è stato tremendo, tanto da sbalzare dal mezzo a due ruote il corpo del giovane che è finito violentemente al suolo. La vittima, originaria di Nocera Inferiore, è deceduta a causa delle ferite riportate. Troppo gravi i traumi subiti.

Il 32enne ha perso la vita nonostante l’intervento dei sanitari del 118 (allertati dai passanti) e delle manovre di soccorso. Il terribile incidente è avvenuto la scorsa notte. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.