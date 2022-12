0 Facebook Marinella, il ‘Re’ napoletano delle cravatte, non trova personale: “Preferiscono il call center” News 1 Dicembre 2022 14:47 Di redazione 1'

A.A.A. Cercasi personale: è l’appello lanciato da Maurizio Marinella. ‘Il ‘Re delle cravatte’ è intervenuto ai microfoni del Tecno Talks sulla sostenibilità rivelando che la sua azienda non riesce a trovare dipendenti.

Marinella non trova personale: il grido d’allarme del ‘Re delle cravatte”

Maurizio Marinella ha lanciato un vero e proprio appello ai giovani napoletani “Noi nei nostri laboratori abbiamo bisogno di 10-15 giovani ma non riusciamo a trovarli. I ragazzi non vogliono più fare questi antichi mestieri, preferiscono andare nei call-center a rispondere al telefono che non entrare nei laboratori“.

“Rischiamo di scomparire”

‘Il Re delle cravatte’ ha poi aggiunto: ” È un problema che accomuna sartorie, camicerie e calzaturificio, non si vuole lavorare più con le mani. Mi arrabbio perché gli stranieri vogliono tutti lavorare per noi, io, invece, vorrei fare crescere i napoletani. I vecchi mestieri rischiano di scomparire“.