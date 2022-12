0 Facebook Distributori di benzina nel mirino dei ladri nel Napoletano, pistola in faccia e fuga col bottino Cronaca 1 Dicembre 2022 13:29 Di redazione 1'

A Casalnuovo, località in provincia di Napoli, verso le 20, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via Siviglia presso il distributore di carburanti ‘Ruotolo Petroli’. I militari avevano ricevuto una segnalazione relativa a una rapina.

Pare che poco prima ignoti a bordo di scooter e armati di pistola abbiano rapinato il titolare del distributore per poi fuggire. Bottino di circa 2mila euro. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Mezzora dopo a Sant’Anastasia, sempre i carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Pomigliano. Poco prima ignoti hanno rapinato un dipendente de distributore di carburanti ‘Ayrton Petrol’.

I malviventi sono giunti a bordo di uno scooter e armati si sono fatti consegnare del denaro per poi fuggire. Due i colpi a salve esplosi. Indagini in corso da parte dei militari.