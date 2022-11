0 Facebook Paura in una tabaccheria a Giugliano, entrano armati e minacciano tutti: via con bottino Cronaca 30 Novembre 2022 15:56 Di redazione 1'

Spaventosa rapina in una tabaccheria a Giugliano. Nella tarda serata di martedì, mentre il negozio stava per chiudere, due malviventi sono entrati armati minacciando i proprietari e i presenti.

A finire nel mirino dei due ladri la tabaccheria Rugantino, in via Palumbo. I due malviventi sono arrivati a bordo di un Sh300 e una volta dentro hanno portato via tutto quello che potevano. Dopo essersi fatti dare dal titolare l’incasso della giornata sono scappati via. Secondo alcune testimonianze, il titolare avrebbe provato a seguire i ladri ma non è riuscito a fermarli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Giugliano che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze per risalire ai due malviventi. Spavento tra i clienti che erano presenti all’interno della tabaccheria.