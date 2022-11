0 Facebook Ingoia uno spillo e muore a 5 anni, il dolore di mamma e papà: “Stava tra le nostre braccia” Cronaca 30 Novembre 2022 16:05 Di redazione 1'

Ha lottato per tre giorni in ospedale. Ma a soli 5 anni ha perso la vita. Era trascorso solo qualche mese dal suo compleanno. Il piccolo Kyle deceduto al Rotherham General, nello Yorkshire in Ighilterra. Il bambino ha ingoiato uno spillo.

“Quando ci ha lasciato lo stavamo coccolando. I medici ci hanno permesso di stargli vicino nei suoi ultimi momenti. Non si è mai pronti per vedere andare via un figlio. Era un bambino sfacciato. La sua frase preferita era ‘non sono stato io’. Amava i dinosauri. Ci siamo detti che invece di fargli crescere le ali d’angelo, gli sono cresciute le ali di dinosauro“.

Cervello compromesso, convulsioni e aumento della temperature. Le condizioni di salute di Kyle era già molto gravi all’arrivo presso il nosocomio. Nonostante i medici abbiano fatto il possibile, per il bimbo non c’è stato nulla da fare.