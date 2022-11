0 Facebook La competizione tra Stefano De Martino e Belen Rudriguez: “Accade quando si lavora in tv” News 30 Novembre 2022 13:06 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez uniti nella vita privata ma separati in quella lavorativa. Una sana e divertente competizione si è innescata tra la bella argentina e il simpatico show man partenopeo.

La competizione ‘amichevole’ tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Da tempo non lavorano assieme, lo stesso Stefano in una recente intervista aveva raccontato che lui e Belen preferivano non comparire troppo spesso in schermo assieme, avendo adesso due vite professionali distinte. L’eccezione la faranno per il Capodanno a Napoli quando li vedremo sul palco di piazza Plebiscito. Nella serata di martedì però hanno avviato la prima vera competizione.

LEGGI ANCHE: COME PASSANO LA DOMENICA STEFANO E BELEN

Ebbene fino a questo momento non era accaduto che i programmi che conducono si accavallassero e invece questa volta Belen e Stefano si sono ‘sfidati’ su due reti televisive diverse. De Martino ha iniziato la nuova stagione di Bar Stella, programma di cabaret in onda su Rai 2 in seconda serata e la Rodirugez era impegnata con Le Iene, in diretta su Italia Uno. La coppia, dunque, è stata in ‘compresenza televisiva’ per più di un’ora. Lo show di De Martino inizia alle 23.50 mentre quello di Belen si conclude all’una passata. Chissà se nell’organizzazione del palinsesto la Rai non abbia deciso di proposito questa sfida.

Così i due fidanzati si sono ‘scontrati’ con i loro programmi. Sui rispettivi profili hanno condiviso le immagini dei loro show, com’è giusto che sia e chiaramente nessuno dei due ha potuto guardare l’altro in tv, come invece è capitato più volte. I fan della coppia, dunque, si sono dovuti dividere per un’ora. Va detto anche che i format sono molto diversi e dunque dovrebbero catturare pubblici differenti. C’è poi chi ha commentato che cose del genere capitano quando si è una coppia che lavora in televisione, come dire sono ‘i rischi del mestiere’.