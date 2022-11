0 Facebook Napoli, obbligano l’ambulanza a spegnere le luci: “E’ un aggressione continua” Cronaca 30 Novembre 2022 11:46 Di redazione 1'

Incredibile ma vero. Stanotte a Napoli, nel rione Traiano, due ragazzi in sella ad uno scooter hanno intimato l’autista di un’ambulanza a spegnere i lampeggianti. A riportare i fatti la pagina social ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘.

Napoli, obbligano l’ambulanza a spegnere le luci

Siamo in quel di via Marco Aurelio. Evidentemente le luci blu dell’ambulanza erano state confuse con quelle della polizia e avrebbero fermato gli affari loschi che in quel momento si stavano portando avanti. L’autista, senza battere ciglio, ha dovuto eseguire l’ordine per evitare ogni tipo di discussione con i due malviventi sullo scooter.

Il commento di Manuel Ruggiero

Il presidente di NTI Manuel Ruggiero ha così commentato l’episodio: “Viviamo sotto minaccia di aggressione continua, non sappiamo mai cosa possono riservarci le nostre 12 ore lavorative, naturalmente nel fatto di specie non esiste prevenzione, bisognerebbe entrare nella mentalità di alcuni soggetti e farli rendere conto che il nostro lavoro è aiutare“.

IL POST SUI SOCIAL