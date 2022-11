0 Facebook Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Capodanno a Napoli, prima conduzione di coppia News 14 Novembre 2022 13:41 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez saranno a Napoli a Capodanno. La notizia è ormai ufficiale, la bella argentina l’ha confermato in un’intervista che lei e lo show man napoletano hanno impegni di lavoro per l’ultimo dell’anno, motivo per cui lei ha dovuto rinunciare ad andare in Argentina.

Stefano e Belen a Capodanno a Napoli

Dunque trascorreranno il Capodanno a Napoli, nella terra d’origine del bel De Martino. Secondo quanto riferito da Fanpage, si tratta della prima conduzione di coppia. Dunque Stefano e Belen potrebbero non essere dei semplici ospiti, ma per loro potrebbe esserci proprio la conduzione di una serata, la prima o l’ultima, o magari entrambe. La coppia non si è sbilanciata ancora sul ruolo che avranno nel capodanno napoletano, ma sicuramente non sarà marginale. Anche perché la Rodriguez ha dovuto rinunciare ai suoi programmi per le vacanze natalizie per essere nel capoluogo campano il 31 dicembre.

Una bella sorpresa per i napoletani, Stefano De Martino è amatissimo dal pubblico partenopeo che non disdegnerà di certo la show girl argentina. La tre giorni di eventi sarà ricca di ospiti e personaggi famosi, un ruolo principale lo avrà sicuramente il comico Peppe Iodice.