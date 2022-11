0 Facebook Scorta per Francesco Emilio Borrelli e due familiari, servizio di tutela anche per il parroco News 25 Novembre 2022 10:45 Di redazione 1'

Il questore Alessandro Giuliano ha disposto la scorta per Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto riportato da Il Mattino il servizio di tutela sarà disposto anche per due persone della sua famiglia e per il parroco della chiesa della Immacolata, in via Egiziaca a Pizzofalcone.

Scorta per Borrelli e due membri della sua famiglia

Il provvedimento è stato necessario proprio in seguito a quanto sta avvenendo nella zona di via Egiziaca. Emilio Borrelli, in seguito alle manifestazioni di protesta per il palazzo occupato abusivamente da un clan di camorra, è stato investito e minacciato. Questi episodi di violenza sarebbero riconducibili alla ‘lotta’ di cui il consigliere regionale si è fatto portavoce.

Nei prossimi giorni le forze dell’ordine dovranno provvedere allo sgombero di 16 alloggi popolari nel palazzo comunale in via Egiziaca. Intanto per Borrelli, due membri della sua famiglia e il parroco è stata disposta la scorta per motivi di sicurezza.