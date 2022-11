0 Facebook Serpenti in un’altra scuola del Napoletano, l’allarme dei genitori: “Siamo preoccupati, girano alcune voci” Cronaca 24 Novembre 2022 14:16 Di redazione 2'

Trovati dei serpenti in un’altra scuola della Campania. Dopo aver constatato la presenza dei rettili nell’istituto Giordani-Striano di via Caravaggio a Napoli, ecco la scoperta in un’altra scuola del Napoletano.

Serpenti in un’altra scuola del Napoletano

Siamo in quel di Caivano, all’istituto Rodari Pascarola che comprende la scuola dell’infanzia, elementare e media. Come testimoniato da una nostra lettrice, con tanto di foto, all’interno dell’istituto vi sono dei serpenti liberi di girare per aule, corridoi e cortile.

L’allarme dei genitori

Diversi gli appelli lanciati dai genitori degli studenti, uno di questi è intervenuto ai nostri microfoni per evidenziare la situazione: “Abbiamo fatto esposto dai carabinieri, dai vigili e allo stesso istituto. Tutti i soggetti chiamati in causa ci hanno detto che non è di loro competenza ma bisogna rivolgersi al Comune“.

Il genitore poi aggiunge: “Abbiamo avuto un incontro proprio stamattina con la preside e lei ci ha mostrato tutta la documentazione inviata al comune, ma al momento nessuno interviene“.

“Siamo preoccupati – chiosa il genitore di uno degli studenti – Il problema è che non sappiamo più a chi rivolgerci. Girano anche voci che la scuola non ha l’agibilità…è questa è una cosa preoccupante“.