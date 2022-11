0 Facebook Conserva il cadavere della madre in un freezer: “Le ho messo il pigiama e l’ho nascosta lì” News 24 Novembre 2022 14:05 Di redazione 2'

Il figlio della donna morta trovata nel congelatore ha spiegato cosa è successo e perché ha deciso di nascondere il corpo della madre nel freezer. Denunciato per occultamento di cadavere, Angelo Bellanova ha rivelato la dato la sua versione dei fatti.

Corpo della madre nel congelatore, il racconto del figlio

Sull’episodio la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta e il figlio dell’anziana signora è stato interrogato per dare la sua versione dei fatti. Intanto, Pomeriggio Cinque è riuscito a intervistarlo, ai microfoni del programma di Barbara D’Urso ha spiegato cosa sarebbe successo: “L’ho lavata, l’ho vestita, le ho messo il pigiama, un fazzoletto che amava tanto, l’ho messa nel lenzuolo – lei era piccolina – e ho pensato ‘ora la metto qui, poi vediamo, chiamo qualcuno per farmi aiutare’”, le parole di Bellanova ai microfoni di Pomeriggio Cinque. Ma poi “non ce l’ho fatta”, aggiunge.

Quando gli è stato chiesto perché ha deciso di conservare il cadavere della madre in un congelatore ha detto: “Non voleva il funerale”. L’uomo ha poi spiegato che l’avrebbe tenuta lì finché non avrebbe trovato la forza di ‘lasciarla andare’.