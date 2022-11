0 Facebook Federico Fashion infuriato, la figlia e la doppia-vita: “Falso e bugiardo, adesso parlo io” Spettacolo 24 Novembre 2022 15:02 Di redazione 2'

Un fiume in piena è Federico Fashion Style su Instagram. Il parrucchiere dei vip ha raccontato di come l’ex compagna abbia deciso di fargli del male, vietandogli di sentire la figlia quando vuole e limitando le telefonate a solo due orari della giornata. Allo stesso tempo Federico Lauri è stato accusato di avere una doppia vita da Alessandro Rosica, dal profilo Instagram “Investigatoresociale”.

Federico Fashion Style contro Alessandro Rosica

Dopo aver litigato e accusato la ex, il parrucchiere di Real Time ha deciso di inveire proprio contro il famoso esperto di gossip perchè aveva parlato della sua crisi con la compagna. Rosica, dopo aver parlato di una doppia vita di Federico ha avuto uno scontro via social con lui, ma a quanto pare lo stesso parrucchiere è andato avanti portando la vicenda in Tribunale: “Io non ho nulla da temere, tu pagherai”. Proprio in merito a queste accuse quindi ci saranno denunce.

Il motivo che però ha fatto scoppiare in lacrime Federico riguarda proprio l’ex compagna che lui definisce una persona cattiva e in cerca di visibilità. Letizia gli avrebbe vietato di sentire la figlia, Sophie Maelle, con la quale l’hairstylist ha un rapporto strettissimo. I due non sono sposati e hanno avuto la bambina con la fecondazione assistita.