Trovati serpenti nella scuola di Napoli, il video è virale. L'appello dei genitori Cronaca 23 Novembre 2022

Desta scalpore quanto mostrato in un video in una scuola di Napoli. Il filmato mostra dei serpenti che girano liberamente per i corridoi e per le aule. Le immagini sono state segnalate al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Nel video pubblicato sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli vengono mostrati dei serpenti liberi di girare per i corridoi e per le aule dell’istituto Giordani- Striano di via Caravaggio a Napoli.

I genitori degli alunni hanno scritto al politico: “Consigliere, volevo comunicarle un problema che stiamo riscontrando presso l’istituto scolastico Giordani-Striano di via Caravaggio. Noi genitori siamo molto preoccupati in quanto la scuola è piena di serpenti che circolano liberamente per i corridoi e le aule. Abbiamo paura per i nostri figli”.

